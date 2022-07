Stefani esinemise juhatas sisse päevajuht Tõnu Einasto, kes selgitas, et pärast kontserdi lõppu on varutud kümme minutit autogrammide ja pildistamise jaoks. "Stefan on nõutud muusik ja peab sõitma järgmisele esinemisele. Ärge jääge paha tundega, kes täna pildist või autogrammist ilma jäävad. Küll neid kontserte tuleb veel," lohutas päevajuht ette.