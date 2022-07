Vallavanem avaldas tühjas vallamajas filmitud mureliku video: "Ega mina pole ka minemistele piiri suutnud panna"

"Kui ma olin nõus võtma vastu vallavanema kohta, siis ma teadsin, et mul on kaks energilist abivallavanemat, kellega koos ellu viia seda, mis koalitsioonilepingus kokku lepitud," rääkis Hansen videopöördumises. "Nüüd, ausalt öeldes, selle kõva poole peal haigutab päris korralik auk."

Samas tõdes Hansen, et raskused ongi selleks, et nendega võidelda, ja meenutas ETV lastesaatest "Tammetõru seiklused" tuttavat tigu, kes lubas minna ikka edasi ja mitte teha sammukestki tagasi. Vallavanem teoga siiski päris nõus ei olnud ja leidis, et vahel tuleb mõni samm tagasi astuda, et seejärel selgemate silmadega edasi vaadata.