Soomaa kutsub kohvikusse

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna kultuuripärandi spetsialisti Sandra Urvaku sõnul on rõõmustav, et Soomaa kohvikutepäevast on kujunenud tore traditsioon. "Päevast on õhinas nii kohalikud, kes oma kohvikutes suuresti üheskoos toimetavad, kui ka külalised, kes seda pikisilmi ootavad. Ka sel aastal on kohvikud avatud igas Soomaa külas ning õhtu tipneb kell 17 Tipu looduskooli õuel algava programmiga. Esmalt on meil suur au kuulata maastikuökoloog Anneli Palo loengut ning sellele huvitavale kuulamisele järgneb kitarristi ja muusiku Argo Valsi ülesastumine," ütles Sandra Urvak.