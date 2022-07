Viljandis algab Eesti suurim maleturniir

Filipiinidelt tuleva Kim Yutangco Zafra kohta ei tea turniiri peakorraldaja Toomas Valgmäe oma sõnul midagi. Reitingu järgi on ta turniiri kesktasemele ulatuv maletaja ning korraldajate oletust mööda võib see olla ehk mõni Eestis töötav inimene, kes on otsustanud turniiril osaleda. "Aga tõesti me ei tea temast enne saabumist mitte midagi," nentis Valgmäe.