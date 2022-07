Tervikumi ehitaja: hinnad on poolteist korda kerkinud

13 kuud tagasi Viljandi tervisekeskuse taga õunaaias uue haiglahoone ehituslepingule allkirja pannes uskus ehitusfirma Fund Ehitus tegevjuht, et suur maja on võimalik kahe aasta ja 47,2 miljoni euro eest valmis teha. Nüüd seda võimalust ei ole, sest ehitushind on kerkinud poolteist korda ja ajaline mahajäämus on aasta.