Särtsakalt hoogne Tokos Zenekar toob Viljandisse Ungari helid

Laupäeval, 2. juulil on pärimusmuusika aida laval ungari folkansambel Tokos Zenekar. Ansambel, kelle muusika soojendab südant ja paneb jala tatsuma. Kontserdil saab ja võib kaasa tantsida. Kavas on Ungari ja Balkani rütmikas rahvamuusika ja sekka meestetantsu. On, mida vaadata ja kuulata.