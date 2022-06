Põhja-Sakala vald andis üleeile Facebookis teada, et need perearst Marika Saritsa patsiendid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põhja-Sakala vallas, suunatakse Suure-Jaani Tervisekojas töötava perearsti juurde. Postituse all avaldasid inimesed muret, kuidas Võhmast teatud kellaaegadel Suure-Jaani pääseb, ning imestust, kuidas saab Võhma ilma perearstita jääda. Perearsti pensionile jäämise uudis ei tulnud patsientidele siiski suure üllatusena, sest Marika Sarits andis neile sellest läinud poole aasta jooksul teada.