Teetöö vastu seisev elanik võib maast sunniviisil ilma jääda

Riik vajab selleks neilt kui eraomanikelt maad ning pakub raha vastu, aga Manglused ei taha. Sestap on nii transpordiamet kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium neile teada andnud, et ees ootab maa sundvõõrandamine. Elanikud kaaluvad kohtust abi otsimist.

Kevadel algas Mangluste kodu juures teeremont. Uuendatakse kaks ligistikku silda Tänassilma jõel, mis eraldab Jõeküla Rebaste külast. Transpordiametil on plaan korrigeerida tee pikiprofiili, et sildade ületamine oleks sujuvam. Ühtlasi on kavas rajada teele tolmuvaba kate poolsada meetrit enne üht ja poolsada meetrit enne teist silda, samuti tuleb tolmuvaba kate kahe silla vahelisele lõigule.