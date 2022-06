»Viljandi haigla on prioriteet, Tallinna haigla ei ole,» teatas eile sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Valitsuse pressikonverentsil tunnistas Riisalo, et Viljandis on suurehituse lõpetamiseks vaja lisaraha, ning viitas võimalusele, et Tallinna haigla ja Haapsalu–Tallinna raudtee ehitamise väljaviskamine Euroopa taastekava mahust võib anda selleks võimaluse.