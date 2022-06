Ukraina sõja valguses on huvi Kaitseliidu noorteorganisatsioonide vastu suurenenud

Sakala maleva Noorte Kotkaste instruktori Gertu Viiaski sõnul on sõda Ukrainas mõjutanud nii noorte kui ka nende vanemate huvi Kaitseliidu tegevuste ja kohustuste vastu. «On ka neid peresid, kus kõik on astunud Kaitseliidu organisatsioonide liikmeteks,» lisas Viiask.

Juuni lõpul oli Sakala malevas 258 noorliiget ja sõjaeelse ajaga võrreldes on liitujate arv kasvanud kvartalis kolmandiku võrra. Esimese poolaasta jooksul on tulnud 31 liitumisavaldust. Samas peab arvestama liikmete lahkumisega, sest kõik need, kes saavad täisealiseks, arvatakse noorteorganisatsioonist välja. Nemad võivad jätkata Sakala malevlastena.