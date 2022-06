«Plaan on folgiks avada,» ütles Ardo Johanson, kes on ööklubi ruumide uus rentnik. Saaremaa mees on baarmeniametit pidanud aastast 1999, siis pikalt merel olnud ning Norras töötanud. Viis aastat tagasi avas ta Keilas baari nimega Keskväljaku ö-klubi. Tema sõnul sai sinna saarlaslik üks ö seetõttu, et ruum on pisike ega anna päris nightclub’i mõõtu välja. «Ma euro ajal ei olnudki Eestis eriti elanud ja kui see klubi tehtud sai, siis mõtlesin, et kui kunagi maksis väike kokteil 35 krooni, paneks seal hinnaks kuus eurot,» rääkis ta toonasest ettevõtmisest.