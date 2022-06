Vanalinna majadele lisandub infotahvleid

Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski andis pressiteate vahendusel teada, et vanade hoonete infotahvlitega tähistamine koostöös Viljandi muuseumiga on saanud kena järje. Kevadel Eesti Kirjameeste Seltsi juubeli puhul Laidoneri plats 3 majal avatud infotahvlile on lisandunud veel neli infokandjat.