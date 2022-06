Viljandis peetakse mööda erinevaid paiku rändavat pidu kolmandat korda ning see on viljandlastest ingerisoomlaste korraldada.

«Eesti ingerisoomlaste pidu on meie ringkonnas alati väga oodatud,» kinnitas Viljandi Inkeri kultuuriseltsi eestvedaja Valeri Luukka. «Meie seltsi nimekirjas on praegu üle saja liikme, aga ingerisoomlasi elab Viljandis väga palju. Mul oli vahepeal isegi selline tunne, et iga neljas on ingerisoomlane.»