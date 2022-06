Linnavareste mure vahetab välja kajakahirm

Viimastel aastatel on Viljandi linnavalitsus tellinud kevaditi arboristidelt teenust, et nood võtaksid varesepesi alla Trepimäel ning staadioniesises pargis ja Lastepargis kõnniteede kohalt. Kajakate pesitsuskohtade likvideerimisega linnavalitsus ei tegele. Need linnud teevad endale pesa tavaliselt majakatusele.