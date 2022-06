Loomakliiniku töötaja avas oma kodus koertehotelli

Viljandi vallas Verilaske külas tegutsev koertehotell Väike Rosin on tuule tiibadesse saanud ning kuigi majutushoone alles valmib ja omanikel on veel suured plaanid, on külalisi jagunud igast Eesti otsast. Isegi üks Soomest tulnud karvane tegelane on seal peavarju leidnud.