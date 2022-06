Sellesisulise pöördumise oli Viljandi- ja ajaloolise Mulgimaa territooriumil asuvate kõigi omavalitsuste juhtidele teinud Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, kes esines Viljandi vallavolikogu istungil ka ettekandega. Ta rääkis, et parasjagu Ukraina riiki ja rahvust hävitav Venemaa kasutab seniajani samu sümboleid, nagu viisnurk, sirp ja vasar, punalipp ja Georgi lint, mida meie riik ja rahvas said tunda 1940. aastast, kui Nõukogude Liit okupeeris pooleks sajandiks Eesti Vabariigi. Need on võimu märgid, mida Venemaa kasutab igal pool, kuhu sisse tungib, ning seega tuleks need avalikust ruumist kõrvaldada.