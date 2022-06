Esimese Viljandi [eel]arvamusfestivali arutelu teemad on selgunud

Pakutud 17 teemast pääses programmi seitse. Ruiso sõnul tehti valik koos Arvamusfestivali kogenud meeskonnaga, kes andis kinnitust, et pakutud teemad on augustis Paides korraldatava põhiürituse väärilised. "Teemasid valides jälgisime, et kaetud oleksid vaated nii kohalikele küsimustele kui ka üleriigilistele ja -maailmsetele kitsaskohtadele. Et pakutud teemad olid tõesti tasemel – päevakajalised, uudsed ja väga andekate pealkirjadega – soovime hiljem ellu viia ka need arutelud, mis esialgu programmi ei mahtunud," lisas ta.