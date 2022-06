Küünlatootja Harri Juhani Aaltonen tähendas, et kuigi küünlaid on nad juba pikalt ja palju USAsse müünud, tegi ikkagi Amazoni turuosa numbrite nägemine rõõmu.

Viljandis tegutseva aktsiaseltsi Hansa Candle toodang moodustab 53 protsenti USA internetiettevõtte Amazon teeküünlade müügist. See teadmine ei tulnud aktsiaseltsi juhile Harri Juhani Aaltonenile just suure üllatusena, sest teeküünlaid on ettevõte sinna pikalt rohkesti müünud.