Libasõnumite abil on inimestelt varastatud kümneid tuhandeid eurosid

Nagu riigi infosüsteemi amet (RIA) märkis, on kuumalaine kõrval Eestisse jõudnud petusõnumite laine. Juunis on RIA-le teatatud kahest juhtumist, mille puhul inimestelt on varastatud rohkem kui 2500 eurot. Lisaks on teatatud kümmekonnast juhtumist, mille puhul kahju on jäänud paarisaja ja poolteise tuhande euro vahele.

Kurjategijatele on hädavajalik, et inimesed reageeriksid nende sõnumitele pikemalt mõtlemata. Sestap on need sõnastatud nii, nagu need vajaksid kohest tähelepanu. Pangakontoga seotud sõnumite puhul jäetakse mulje, et selle saatja on kodupank. RIA-le on teada antud pettustest, mille puhul kurjategijad on matkinud SEB-d ja Swedbanki.

Näide sõnumi sisust

Väljamõeldud sõnumi sisu võib olla umbes niisugune: "Oleme teie konto blokeerinud. Blokeeringu tühistamiseks külastage lehte ... Vastasel juhul blokeeritakse konto jäädavalt."

Libasõnum õhutab paanikat, et panna saaja pikemalt mõtlemata tegutsema. Petulehtede veebiaadressid üritatakse muuta pankade omadega võimalikult sarnaseks. Pankade nime kasutatakse, et SMS-i saanud inimeses suuremat usaldust tekitada. Üks näide paljudest on formaat panganimi-ee-turvalisus.ee. Sellistel linkidel pole mingisugust seost pangaga.