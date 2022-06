Põhja-Sakala abivallavanem lahkub ametist ja suundub Itaaliasse

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi tuleb vallavalitsuse liikmel ametist lahkumiseks esitada vallasekretärile avaldus. Avalduse esitanu arvatakse tagasiastunuks avalduses märgitud kuupäevast. Jan Kraner on ametist lahkumise kuupäevaks märkinud käesoleva aasta 30. juuni. Abivallavanema nimetas ametisse vallavolikogu ning õigusselguse huvides langetab volikogu Kraneri vabastamise otsuse juba sel neljapäeval.

Vallavalitsusest lahkumise järel taastuvad Kraneril volikogu liikme volitused, kuid ta on valla valimiskomisjonile teada andnud, et plaanib need kolmeks kuuks peatada.