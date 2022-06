Renata Lukk: kohtuotsuse Roe versus Wade tühistamine – liberaalse maailma allakäigutrepi esimene aste

Nüüd, peaaegu pool sajandit hiljem, on Ülemkohus otsustanud, et abordi tegemine ei ole enam naise õigus ning on iga osariigi enda otsustada, kas abort keelustatakse või kui tugevad meetmed abordi tegemisele rakenduvad.

Info selle kohta, et kõnealune otsus võidakse tühistada, oli avalikku meediasse lekkinud juba varem ning seetõttu ei olnud pärast šokeerivat otsust üllatuseks, et vabariiklaste juhitavad osariigid tegid kiireid liigutusi selle nimel, et abort saaks kohe keelustatud. Näiteks Louisiana osariigi vast kinnitatud abordiseadus näeb ette, et isegi vägistamise või verepilastuse korral ei tohi rasedust katkestada, ning Missouris on lisaks eeltoodule abordi esilekutsumine karistatav kuni 15-aastase vanglakaristusega.