Pinnatud maantee lainetab pigist

«Pigi lainetab pinnatud teel,» nentis Lilli küla elanik Heino Rull. Tema sõnul on maantee­info telefonil murest mitu korda teada antud, kuid seni on kõik endine. Mõni päev tagasi kanti teekattele märgistus, kuid nüüd on seegi tumedaks värvunud. Rull arutas, et ehk on küla vahel tööde käigus midagi valesti läinud ja puistematerjali liiga vähe saanud.