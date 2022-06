Kesklinna suurimas eraparklas lõpeb tasuta ajastu

Poolteist kuud tagasi muutis oma parklates autode pikaajalise hoidmise tasuliseks Centrumi ärikeskus ja siis ennustas tolle arendusjuht Riho Maisa, et tõenäoliselt on neil Viljandis varsti järgijaid. Sel nädalal andis Viljandi Tarbijate Ühistu (VTÜ) linnavalitsusele teada, et kavatseb lähiajal kaubamaja, Kaalu ja Turu tänava vahele jäävas suures parklas hakata rakendama tasulist parkimist.