Viljandi vald valmistub tuuleparkide tulekuks

Vallavalitsuse teatel esitas esimesena taotluse osaühing Utilitas Wind, kelle järel andsid taotluse osaühingud Vestman Solar ja Vindr Baltic. Planeeringuala suurus on taotluses umbkaudu 49 000 hektarit.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul näitab olukord maailmas, et just energia ja selle tootmine hakkavad üha rohkem mõjutama maailma poliitikat ja riikide hakkamasaamist ning majanduse arengut.

"Nii on ka Eestiga. Peame leidma üha uusi lahendusi suureneva energiavajaduse rahuldamiseks. Üks suund on taastuvaenergeetika arendamine ja sinna kuulub selgelt tuuleparkide rajamine," ütles Karu. Ta lisas, et juhul, kui tuulepargi rajajad suudavad osa kasumist omavalitsusele ja kogukonnale anda, näevad kõik osalised planeeritavas projektis kasu ning tuulepargid hakkavad Eestis kerkima nagu mitmel pool Euroopas.