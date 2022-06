Kolm pluss üks musketäri ajaloo malelaual

Elurõõmu ja seiklust on täis nii Peeter Konovalovi originaalmuusika kui ka Rauno Zubko lavaliikumine. Lisaks sellele, et loo peategelane ise lava ühest otsast teise tuiskab, kasutades nõnda ära leidlikku lahendust, mis võimaldab näitlejail publikutribüüne ümbritseda kõigist neljast küljest, pakub Zubko koreograafia energiast pakatavaid ansamblistseene, milles on liikumisse kaasatud kogu trupp. Nii on esimeses vaatuses moodustuv tervik kiire ja kaasahaarav, tundetoonilt kerge ja humoorikas.