Soomaalased tutvustavad taas oma elulaadi ning pakuvad head-paremat

Külalised on oodatud Sandra külas Käära tallu, kus neid kostitatakse traditsiooniliste Soomaa roogadega, aga ka muu maitsvaga. Tegevusi jagub nii väikestele kui ka suurtele. Sillaotsa talu kohvikut Riisa külas peab külakogukond ühiselt, sealgi ootavad külalisi rikkalik menüü ning sulnis olemine Halliste jõe kaldal. Kohvikupidamisest teenitud tuluga edendatakse Riisa külaelu.

Tipu looduskoolis saab kogeda põnevaid maitseelamusi, meisterdada Soomaa meisterduskoja eestvedamisel ja teha tutvust koduloomadega. Soomaa puhkeküla, endine Riisa Rantšo avab oma uksed, et pakkuda soolaseid ja magusaid ampse. On võimalik sõita paadi, kanuu või hoopis aerulauaga, ujuda ning käia saunas ja kümblustünnis. Seekord on kohvik avatud ka Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal, kus Pitsafesti kohvik kostitab puuahjupitsade ja kookidega.