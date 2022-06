Ainsa sõitja surm lõpetas bussireisid Soomaale

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase sõnul ei kao bussiühendus Soomaa keskusega lõplikult, vaid bussijuhile sõidusoovist teada andes on võimalik kord nädalas sinna ja tagasi pääseda. «Pideva reisi võtsime ära, sest bussijuht teatas meile, et sel liinilõigul enam ühtegi inimest ei sõida,» rääkis Kase.

Nüüd on võimalik saada bussiga Kõpust Iiani. Sealt edasi kaheksa kilomeetri kaugusel paikneva Tipuni ja sealt omakorda veel üheksa kilomeetri kaugusel asuva Soomaa rahvuspargi külastuskeskuseni pääseb vaid sõitu bussijuhilt küsides. Tagasi saada on keerulisem, sest nõudepeatus tuleks rahvuspargist Viljandisse sõitmiseks registreerida vähemalt üks päev varem. Kase seletusel on aga võimalik bussijuhiga kokku leppida, et kui varahommikul Soomaale sõita, tuleb buss pärastlõunal või õhtul ka järele.