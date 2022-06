«See asi võttis teistsuguse pöörde, kui arvasin. Pööripäeval oli tuul kirdest ja idast ning see on üldiselt väga suur kuiva märk. Samuti võib loota, et suvist korralike soojakraadidega ilma tuleb piisavalt. Eks väga täpselt ennustada ole tänapäeval keeruline, sest vanajumal teeb oma käkitegusid,» rääkis Indrek Hein muigamisi.