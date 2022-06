Karksi-Nuia paisjärve uppus inimene

Täna kell 16.08 said päästjad väljakutse Karksi-Nuia paisjärve supluskohta. Lõuna päästekeskuse peainspektor Roman Abubikirov ütles, et väljakutse tehti, sest Polli hooldekodu elanik, kelle ratas leiti paisjärve äärest, on uppunud.