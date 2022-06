Soe ilm meelitas rahva Viljandi randa

Pühapäeval kell 12 oli Viljandi vetelpääste mõõtmise järgi rannas õhk 28 ja vesi 22 kraadi. Vetelpääsja, värskelt Tartu ülikoolis kehakultuuri eriala lõpetanud Aaron Kais ütles, et üldiselt on olukord rahulik olnud, kuid paar nädalat tagasi tuli tal päästmas käia alkoholijoobes meest, kes oli ujuma läinud. "Ta tõmbas juba vett kurku," sõnas Kais.

Veidi muret on alkoholijoobes mehed teinud ka jaanipäeva paiku, kõige rohkem tegevust on rannavalvuritele pakkunud aga koertega jalutajad. "Rannas on sildid väljas, et koeraga seal viibida ei tohi, aga mõni laseb lemmiku isegi ujuma," kõneles vetelpäästja.

Ta lisas, et üsna tihti on tulnud abi anda väikestele lastele, kes lõikehaavade või marrastustega tema juurde tulevad. "Vees on teravad kivid ja äkki kusagil ka klaasikilde," rääkis Kais. Laupäeval oli tulnud kiirabi kutsuda inimesele, kes oli veelauaga mootorpaadi järel sõites nööri käe ümber sidunud ning sellega viga saanud.

Pühapäeval oli järvel näha mootorpaate ja aerulauaga sõitjaid, kuid aerupaate eriti mitte. "Sellise kuumaga on ju aerutajal kohe higi väljas, turvavest on ju ka kohustuslik," sõnas paadilaenutaja Jaan Purik.

Vetelpäästja Aaron Kais ütles, et vahel on tal tulnud ujujaid järve keskelt tagasi kutsuda. "Kui sportlased, näiteks allveeujujad, triatleedid või ujujad mulle enne ütlevad, et lähevad trenni tegema, siis ma neid veest välja ei aja, lihtsalt aeg-ajalt jälgin neid," kõneles ta.