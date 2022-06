Posti tänaval valmib rahuteemaline seinamaal

Posti tänava äärses tänavakunstigaleriis tegutsesid 14–18-aastased Kreeka, Iiri ja Eesti noored, kes on 23. juunist viibinud Viljandis rahvusvahelises noortevahetuses ARTSY ME. Viljandimaa arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Kairi Ong ütles, et rahu teema valisid noored ise, sest see pakub praegu neile kõige rohkem mõtteainet ja noortevahetuse esimeste päevade jooksul disainisid nad seinamaali fragmente. Juhendaja Kaarel Vahur Vingissaar tegi seinale kastid, millesse iga laagriline võis oma joonistuse teha.

16-aastane Kreeka poiss Manos Nannos ütles, et Ukrainas toimuv sõda on kreeklastele mõjunud šokina ning nad soovivad kogu hingest, et see lõpeks ja ukrainlased saaksid taas normaalse elu juurde naasta. "Tahame rahu eest seista," sõnas ta. Manos Nannos ütles veel, et kuna ta joonistada eriti hästi ei oska, siis ta kirjutas seinale sõna "PEACE" (rahu) ning püüdis seda kunstipäraselt kujundada. Vahepeal õpetas temperamentne noormees kaaslastele hoogsat Kreeka tantsu.

Kairi Ong rääkis, et noortevahetuses osalejad on tutvunud tänavakunsti temaatikaga laiemalt, käinud Viljandis kasutamata maa-alasid ideedega täitmas ning gümnaasiumiga tutvust teinud. Rahvusvaheliste noortevahetuste oluline osa on kultuuridevahelise üksteisemõistmise ning Euroopa ühtsuse ja väärtuste tutvustamine, lisaks saavad osalejad erinevaid oskusi.