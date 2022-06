Mulgimaa peremäng ehk Viltune kirik, kilesaun, vibulaskmine, loomade söötmine ja mulkide tammik

Tema elukaaslane Andres Allikvee teadis rääkida, et omal ajal sai vaene talupoeg endale lubada vaid lepavihta. Sirje Meltsus meenutas noorusaega, mil ta oli sõbrannadega pimedas suitsusaunas kadakavihaga vihelnud ning järgmisel päeval imestanud, miks on kõigil punased täpid ihu peal. Toona ei tuldud selle peale, et vihta oleks vaja enne kuumas vees leotada.