Vanakraamiturg on uues kohas kodunenud

Selle vanakraamituru raudvara ja reklaamnägu on Heino Kaenal, kes muu kauba seas pakkus lõõskavat päikest trotsides vanu Visu suuski ja saapaid. "Mind kutsutaksegi suusa Heinoks, näe, need suusad on 10 eurot paar ja need teised 5 eurot paar. Ma omal ajal suusatasin, aga nüüd tervis enam ei luba ja mis neist niisama kolikambris hoida," rääkis ta. "Vanad fotoilmutusvannid on ka pakkuda, mul on kodus isiklik ilmutuslabor. Näed, täiesti uus õlakott on mul, kas fotograafil ei ole vaja?” pakkus ta kaupa Sakala fotograafile.