Valgas sündis selle suve kuumarekord, Viljandiski on palav

Keskkonnaagentuur andis teada, et täna kell 16 ulatus õhutemperatuur Valgas +30 kraadini, mis on esimene kord sel suvel, kui õhutemperatuur on Eestis tõusnud nii kõrgele. Viljandis oli tund hiljem ilmateenistuse andmetel 28,5 kraadi sooja. Temperatuurid on alles tõusuteel. Järgmised päevad on keskkonnaagentuuri kinnitusel veel kuumemad.