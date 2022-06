Soomaa loodusemees usub, et sooja ja kuiva ilma sel suvel jagub

"See asi võttis teistsuguse pöörde, kui arvasin. Pööripäeval oli tuul kirdest ja idast ning see on üldiselt väga suur kuiva märk. Samuti võib loota, et suvist korralike soojakraadidega ilma tuleb piisavalt. Eks väga täpselt ennustuda ole tänapäeval keeruline, sest vanajumal teeb oma käkitegusid," rääkis Indrek Hein muigamisi.

Kolmapäeval algab uus kuu ja siis saab tema ütlemist mööda teha täpsemaid prognoose. "Mina arvestan ennustusi tehes väga palju kuuga. See on taevakeha, mida tasub jälgida. Alles 60-70 aastat tagasi ei teinud maainimesed ühtki tööd, arvestamata kuu seisu, aga see asi on jäänud aegade hämarusse. Paraku nüüd tehakse metsa ka nii, kuidas kellelegi pähe tuleb. Inimene ei pea enam kuust lugu, aga tegelikult on see väga tähtis taevakeha, mis mõjutab meie elu rohkem, kui enamik arvatagi oskab," ütles loodusemees.