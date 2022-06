Joala kuju ⟩ Skandaalse kuju püstitanud mittetulundusühing nõuab kuju endale tagasi. Viljandi linnavalitsus: "Arusaamatu."

"Selline petmine pole aktsepteeritav. Sellepärast nõuamegi seda monumenti endale tagasi," sedastas mittetulundusühingu Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltonen 19. mail linnavalitsusele saadetud kirjas, kus heidetakse Viljandi linnavalitsusele ette, et mittetulundusühingult linnale kingitud kuju kohta on langetatud otsuseid ühinguga nõu pidamata.

"Loeme ajakirjandusest, et tahate kunstiteose sootuks Viljandist ära kinkida, tehes seda jälle meid teavitamata, rääkimata sellest, et oleksite meiega sel teemal aru pidanud," kirjutas Aaltonen mais. "Ei mõjunud ka see, kui käisin isiklikult linnavolikogu infotunnis teavitamas koostöötahtest ja saime seal volikogu esimehelt lubaduse, et meid ei jäeta kõrvale ja meiega arutatakse teemat."