Töine, aga rahulik. Võidupüha tähistamisega Viljandimaal liiale ei mindud

Väljakutseid tuli küll Janar Ressari sõnutsi tavapärasest veidi rohkem, ent politsei oli selleks täiendavate jõududega valmis ja see on jaaniajal üsna tavapärane. "Pühade ajal tarvitatakse ikka rohkem alkoholi ning see paneb inimestel emotsioonid teinekord üle keema," märkis Ressar.