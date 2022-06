Põhja-Sakala ⟩ Vald peab plaani – kunagisest Kõo vallamajast võiks saada suur hooldekodu

"Kogu Euroopas ja sealhulgas Eestis on vananev ühiskond ning inimesed on üle saanud hooldekodudega kaasas käinud valehäbist. Meie valla mõlemad hooldekodud on väga heal tasemel nii sisu kui vormi poolest. Mõlemas meie hooldekodus on soovijatest järjekord ning paljud meie valla inimesed, kes elavad hooldekodudes üle Eesti, on avaldanud soovi elada oma kodukandis. Meie ülesanne ja soov on järjekorrad kaotada, et meie oma inimesed saaksid vanaduspõlve siin veeta," sõnas sihtasutuse nõukogu liige ja Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Priit Toobal.