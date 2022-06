Pikad pühad ⟩ Esimene joobes juht tabati Viljandis paar minutit pärast kainuskontrolli algust

"Enamikule inimestest tuleb see tegelikult üllatusena, et nad kainuskontrolli ei läbi," tõdes kohapeal viibinud välijuht Mare Maalmeister. "Inimesed ei mõista, kui kaua aega läheb päriselt kaineks saamiseks. Arvatakse, et kui näiteks eelmisel õhtul on alkoholi tarvitatud, siis võib järgmisel hommikul julgesti rooli istuda. Nii see aga ei ole, organism ei suuda mürki nii kiiresti välja ajada." Tema sõnul mõjutavad ka jääknähud autojuhi sõiduoskusi niipalju, et ta on ohuks teistele liiklejatele.