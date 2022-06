Suure-Jaani staadion läbis tuleproovi

Suure-Jaani staadion läbis täieliku uuenduskuuri mullu sügiseks. See on täismõõtmetes ja seal saab pidada ka suuri võistlusi. Tartaankattega 400-meetrisel staadioniringil on neli ning 100 meetri jooksuks ja 110 meetri tõkkejooksuks oleval sirgel kuus rada. Keskel on täismõõtmetega jalgpalliväljak.