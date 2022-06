GALERII. Viljandi gümnaasiumi abituriendid said lõputunnistuse

Kui emakeele riigieksami Eesti keskmine tulemus oli 60,4, punkti, siis Viljandi gümnaasiumis oli see üle 69 punkti. Matemaatikas oli Eesti keskmine 55 ja Viljandis 63 punkti.

"Loomulikult ei ole riigieksamid ainus mõõdupuu, millega õpilaste õppeedukust mõõta, aga tundub, et vähemalt see, mis puudutab põhiainete baasteadmisi, on omandatud väga heal tasemel," ütles koolijuht.

"See lend pidi oludest lähtuvalt kolme aasta jooksul iseseisvama õpperütmi omandama. Usun, et see tuleb edasises elus kasuks. Nad mõtestasid endale selgemalt, miks ja mida nad iseseivalt õpivad," lausus Salumäe ning lisas, et lõppenud õppeaastal koroonapandeemia enam nii suurt mõju ei avaldanud kui eelmisel ning kogu aasta õppetöö käis. "Oli küll õpilasi, kes pidid vahepeal kodus olema."

Kümnendas lennus on direktori sõnutsi hulk silmapaistvaid noori. Näiteks Rainer Oras pälvis talvel sisesõudmise maailmameistrivõistlustel U-19 vanuseklassis hõbeda ja videograaf Ako Lehemets tunnistati 2020. aastal Viljandi aasta nooreks. "Neid saaks järjest üles lugeda, kes spordis või kunstivaldkonnas silma on paistnud, aga usun, et suuremad teod on kõigil veel ees ja nad saavad ülikoolide toel oma erialaga süvitsi minna."