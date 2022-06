"Ostsin sealiha – kanaliha on kodus olemas," ütles just poest välja astunud Räni Metste, kes oli ostnud šašlõkki paari kilo jagu. Ta rääkis, et veedab jaanipäeva maal sugulastega lõkke ääres. "Mudilastele on seal igasugu mängusid mõeldud, aga mis see vanainimene ikka mängib. Aa ... on küll ... teeme sellist oakoti viskamise mängu."