TÄNU ⟩ Viljandi linn tunnustas parimaid koolilõpetajaid

Pidulikule vastuvõtule oli kutsutud 56 lõpetajat vanematega. Tunnustatud said kaheksa kuldmedaliga gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on "väga hea", ning sama palju hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt "hea" ja ülejäänud õppeainetes "väga hea".

"Kui põllumees külvab kevadel ja sügisel lõikab, siis hariduses on see teisiti. Sügisel alustatakse ja kevadel lõpetatakse," rääkis Helmen Kütt. "Milline saak meil siin täna saalis on! Ainult õppija, kooli ja kodu koostöös sünnib see tulemus, mis teeb rõõmu nii perele kui õppijale endale ning muidugi koolijuhtidele ja õpetajatele."