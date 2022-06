Meie pere pühadeplaanid on nagu ikka ja paljudel teistelgi eestlastel – oleme oma maakodus. Nelja puhkuse- ja pidupäeva ootan väga, kuigi töötan õpetajana ning see tähendab, et terve suvi on vaba. Pean tunnistama, et tõesti on õpetajatele rasked aastad olnud ja igasugune puhkus kulub väga ära, kuigi olen alles nii värske õpetaja, et mul peab vaim vastu küll. Veel suudan! Meie peres on jaanitraditsiooni asemel hoopis sünnipäevatraditsioonid, sest mu õe sünnipäev on just jaanipäeval. Lõket muidugi teeme ja sööme head sööki, ent peamiselt on siiski sünnipäev. Meie peres teeb aga jaanipäeval süüa isa, kes on meil grillmeister: «Mina teen liha! Mina teen kartulit!» Hindasid poes muidugi vaatame ja eks see natuke meie pühadeks ostlemist ka mõjutab, aga no mis sa ikka teed.

Foto: Marko Saarm