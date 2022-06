HEA MEEL on nentida, et lõpuks ometi on Viljandi linnavõim kõrvuti autoliikluse korraldamisega käsile võtnud kergliiklusteede rajamise. Ehk siis alustatud on võimaluste loomist liikumiseks jalgrattaga ja ka elektriliste kaherattalistega. Viimati mainitute ilmumine tänavapilti on riigil ja, tunnistagem, ka omavalitsustel täiesti reguleerimata.