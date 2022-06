Otsuse taotleda Liechtensteinilt, Islandilt ja Norralt saadavat raha, et selle toel Viljandis niisugune plaan teoks teha, võttis linnavolikogu vastu neljapäeval. Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) koduleheküljelt võib lugeda, et projekti eesmärk on toetada kliimamuutuste leevendamist ja selle mõjuga kohanemise tegevusi.