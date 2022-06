Tänavatel hõljuvatest tossupilvedest tüdinenud Viljandi noored valasid mure videosse

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengid said koos Viljandi kunstikooli noortega valmis teavitusvideo "Prügi sinu sees ja sinu ümber". 24 sekundi pikkuse klipi sisse on pandud mure, mis noori linnas kõige rohkem häirib.

Projektis kaasa teinud kuuenda klassi õpilased leidsid nmelt, et nikotiinitoodete tarbimine on Viljandis suureks probleemiks ja sealt tekkiva prügi hooletu ära viskamine on kahetsusväärne osa sellest. Eestvedajate kinnitusel on varem küll tehtud suurel hulgal projekte, mis juhivad tähelepanu prügile ja selle rohkusele, kuid noorte vaatepunktist oli tõsisemaks probleemiks hoopis see sama prügi, mis lõpetab maas, ja käib enne läbi ka inimeste kehadest.