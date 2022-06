ÜHISTRANSPORT ⟩ Reisijatele meeldib rongiga sõita Viljandist pealinna ja tagasi

"Suurima täitumisega väljumised on ennekõike pärastlõunased ja tööpäeva lõpu kellaajad. Kui on võimalik eelistada päevast või hilisõhtust reisiaega, siis on tõenäosus rongis istuma saada suurem," tõdes Kongo. Ta selgitas, et Elron on otsimas lahendusi, et reisijatel oleks võimalik enne veebist piletit ette ostes näha, kui suures mahus on rong eelmüügist täitunud, et oleks võimalus eelistada väiksema täitumisega väljumisi.