SÜÜTAMINE? ⟩ Jämejalal põles elumaja

Sündmuskohal oli näha, kuidas esimese korruse aknasse oli tekkinud suur auk ning akna taga olevast toast saigi põleng alguse. Sakalale on mitteametlikult viidatud, et esimestel andmetel on alust kahtlustada süütamist ning uuritakse võimalust, et keegi viskas midagi aknast sisse. Majas oli tulekahju hetkel üks inimene, kes viga ei saanud. Politsei uurib juhtunut.