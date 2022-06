Triinu Margens: seadusega reguleeritud abort päästab naiste elusid

Maikuu alguses anti avalikkusele teada, et mõnedki USA osariigid kavatsevad abordivõimalusi piirata. Näiteks Texase osariigis on abort ebaseaduslik alates kuuendast rasedusnädalast. Ajalugu on kahjuks näidanud abordi keelustamise tagajärgi, kuid need on vist juba unustatud. Naised, kel pole juurdepääsu abordile, kogevad rohkem ärevust, raskemaid tervisehädasid seoses rasedusega ja väiksemat tööhõivet, seega võivad nad elada ka suuremas vaesuses. Soovitavast abordist loobumine suurendab tõenäosust saada laps, kelle kasvatamiseks pole raha ega emotsionaalset valmisolekut.